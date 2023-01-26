Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что весной будет окончательно ясна ситуация на фронте.

Об этом он рассказал на своем канале.

«На самом деле, если оценивать ситуацию, то 2-3 недели – это слишком оптимистично. Совершенно точно можно сказать, что 2-3 месяца будут очень тяжелыми, одними из самых трудных в истории Украины в частности», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, через 2-3 месяца ситуация на фронте станет более или менее понятной. Как отметил Александр Кочетков, весна будет как раз решающей в войне, в частности, начало марта, потому что именно тогда окончательно будет решена ситуация на поле боя. Украина тогда должна будет сдержать российское наступление и перейти в контрнаступление.

«Вот это, собственно, все и решит. Если все будет идти по нашему плану, то летом уже могут быть какие-то попытки мирных переговоров (со стороны россии – Ред.) или что-то вроде этого», - заявил Александр Кочетков.

Как писала ранее Politeka, названо самое вероятное направление нового российского наступления: «Отвлечь и прижать».

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