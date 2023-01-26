Политический эксперт Валентин Гладких объяснил, что политтехнологи убеждают всех, что через информационную кампанию могут влиять на событие, но нельзя полностью нивелировать нашу реальность.
Об этом он рассказал в программе «Культ личности».
«Что первично – событийность или информационное пространство? Мы сначала что-то сбрасываем в информационное пространство, формируем человеческое сознание, человеческое сознание влияет на человеческое поведение, через человеческое поведение мы влияем на это событие? Или наоборот: сначала есть событие, это событие формирует человеческое поведение, мнение, а потом это находит свое отражение в информационном пространстве?», - спрашивает Валентин Гладких.
Как он замечает, понятно, что большинство политтехнологов и живущих из этого людей всегда убеждают своих заказчиков в том, что они через эту информационную кампанию могут повлиять и изменить событийность коренным образом.
«Я более сдержанно к этому отношусь, я все-таки склонен, что в этой борьбе между холодильником и телевизором непосредственный опыт человека важнее картинки, которую этому человеку пытаются набросить. Это однозначно», – утверждает Валентин Гладких.
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По словам гостя программы, с одной стороны, есть желание тем или иным способом, используя информационные инструменты, влиять на сознание, через сознание – на поведение. К тому же, добавляет он, это единственное, что дает возможность и деньги тем, кто это делает, если бы они не влияли на поведение, они фактически не были бы никому интересны. С другой стороны, отмечает эксперт, нужно понимать, что мы не можем в полной мере компенсировать информационной картинкой непосредственную реальность, которая дана вам в вашем ежедневном опыте.
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