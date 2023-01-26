Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что в россии все получают информацию с одних и тех же новостных каналов.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Что характерно для тех россиян, которые думают одинаково? Это малообеспеченные люди, зависимые от государства и которые много смотрят телевизор. Если вы возьмете таких же в Украине, то вы встретите людей с самыми разными взглядами. А в россии они все с одними и теми же взглядами», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, в Украине у людей существуют разные точки зрения, потому что есть конкуренция в медиасфере, в разных новостных каналах могут быть представлены разные точки зрения. Как отметил Михаил Шейтельман, в россии все люди проникаются одними и теми же идеями с одних и тех же новостных каналов.

«И они думают, что весь мир думает так, что весь мир их поддерживает и что весь мир против Америки. Они в это верят всё. А в Украине так не может быть. Вот так устроена Украина, здесь есть конкурентное новостное поле, и это главное», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский сообщил, какой должна быть зона безопасности для Украины: «Адекватные рамки сожительства».

Также Politeka сообщала, что Александр Новохатский заявил, что несокрушимость, мужество, стойкость – это следствие существования идентичности.