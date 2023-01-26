Идеолог Олесь Доний рассказал, что сегодня мы должны обеспечить условия самореализации для наших граждан, поскольку они не могут волонтерить на фронт, получая низкие зарплаты или будучи совсем без работы.

Об этом он рассказал по каналу Павла Себастьяновича.

«Для нас поражением на самом деле является даже отсутствие нашего наступления. Понимаете, даже не российское наступление, а прекращение освобождения территорий, очищение от российских фашистов и долговременная бомбардировка российских фашистов. Это для нас проблема», - объясняет Олесь Доний.

По его словам, проблема в усилении: оно нам необходимо, но следует понимать, что оно не может постоянно происходить только благодаря тому, что нам помогает Запад. К тому же, добавляет эксперт, у нас есть ресурсная база, пусть и не такая, как у россии, но все же есть.

«И она уменьшается от обстрелов, от миграции населения, которое будет усиливаться заграницей. Миграция измеряется не только миллионами человек, миграция иногда точечная, умами. То есть, когда умные люди (их во всех сферах не так уж много) уезжают, не найдя себя здесь, это конкретная катастрофа в той или иной сфере», - констатирует Олесь Доний.

По мнению идеолога, мы должны обеспечить определенные условия самореализации. В свою очередь, рассказывает он, например, в сфере волонтерства, мы видели лишь обращение со стороны благотворительных организаций к населению помогать средствами и другим. Тем не менее, продолжает он, возникает вопрос, как обычные граждане могут волонтерить, если у них низкие зарплаты или совсем нет работы.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Яли сообщил, что согласно сегодняшним трендам Украина получит вскоре от Запада и танки, и даже авиацию.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал, какую программу использует FIFA для развития футбола в более бедных регионах.





