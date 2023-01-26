Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что проведение парламентских выборов в 2023 году зависит от войны, поэтому сегодняшние посадки не обязательно говорят о подготовке к ним.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Да, в 2023 году осенью, вероятно, должны быть парламентские выборы. Но я бы делал все выборы вместе – и президентские, и местные. Нужно понимать, что выборы – это деньги, а денег у государства нет. Поэтому считаю, что все выборы нужно делать вместе», – убежден Георгий Биркадзе.

С другой стороны, добавляет он, все это будет происходить учитывая ситуацию на Востоке, на фронте, на то, как нам будут снабжать оружие и насколько успешно мы будем уничтожать врага. От этого всего, констатирует эксперт, и зависит, когда у нас будут выборы, поэтому нельзя сказать, что они 100% пройдут сегодня, все зависит от войны.

«Не все могут работать во время войны, потому что темп работы другой. Не может быть, что ты министр и в релаксе (а наши министры очень любят релакс, наши прокуроры очень любят релакс)», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как он отмечает, если человек работал всю жизнь, заработал средства, вопросов нет, но когда речь идет о людях на государственных должностях, скупающих недвижимость и предметы роскоши, это другое, ведь возникает вопрос об источниках такого состояния. По словам эксперта, все это – из наших карманов, а значит, их нужно не просто увольнять, а сажать за решетку, ведь сегодня нашему государству и нашим людям очень нужна справедливость.

Как сообщала Politeka, Биркадзе прокомментировал ситуацию с Лозинским, пойманным на взятке.

Также Politeka писала о том, что Ермолаев объяснил, что путин и весь кремль – это преемники андроповщины.





