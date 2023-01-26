Военный Святослав Дубина сообщил, что украинские военные должны максимально эффективно использовать вооружение партнеров.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мы видим, что по статистике у нас где-то порядка 700 человек в день двухсотыми плюс в два раза больше, где-то 1400 трехсотыми. Это как раз те три батальона, которые каждый день заводятся, мы фактически их перемалываем. Сейчас очень важно, чтобы этот темп продолжился в течении года», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, благодаря такому темпу ВСУ удастся уничтожить всю живую силу, которая сейчас завозится в Украину для начала какого-то наступления. Как отметил Святослав Дубина, для достижения этой цели украинские военный должны максимально эффективно использовать то вооружение, которое нам предоставил Запад.

«Надеюсь, что все-таки в ближайшее время нам отправят танки, потому что броня без танков малоэффективна, нам дадут достаточное количество высокоточного оружия и средств дальнего поражения», - заявил Святослав Дубина.

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