Ослабление позиций Пригожина связано не только с внутренними конфликтами из-за влияния в кремлевской верхушке, но и может быть следствием результативной атаки ВСУ по штабу ППК "Вагнер" в Первомайске на Луганщине.

Чрезмерная самоуверенность сыграла злую шутку с Пригожиным. Он не только неоднократно подставил под удар своих "подчиненных" на территории так называемой "ЛНР", но и сам получил тяжелую контузию в результате атаки ВСУ по штабу ППК "Вагнер" в Первомайске. Это на время вывело Пригожина из игры и пошатнуло его позиции в российской военно-политической верхушке.

Напомним, что 31 декабря 2022 года Силами обороны Украины был нанесен удар по штабу ППК "Вагнер" в оккупированном Первомайске Луганской области. По информации местных источников, помещение здания городской центральной больницы было превращено оккупантами в казармы для личного состава.

Координаты мест расквартирования личного состава оккупантов были предоставлены ВСУ и представителям разведобщества аналитическим отделом общественной инициативы "Правое Дело". Накануне во время эфира на ведущих украинских телеканалах была обнародована информация аналитического отдела ГИ "Правое Дело" о местоположении базы оккупантов в оккупированном г. Первомайске.

На днях на подконтрольном Пригожину телеканале ФАН появилось видеоподтверждение с последствиями удара. Оказывается, кроме собственно гибели "правой руки" Пригожина, отвечавшего за медийное сопровождение, в результате удара получил тяжелые ранения и руководитель медицинской службы "вагнеровцев" Александр Блинов.

Более того, по информации с места событий, стало известно, что в момент нанесения ракетного удара сам "повар путина" находился в штабе. По предварительной информации, он получил тяжелую контузию. Это показательно. Примечательно, что информацию о местоположении штаба ППК "Вагнер" "слив" сам Евгений Пригожин.

Решив "покрасоваться" во время интервью в Бахмуте, Пригожин заявил о том, что "сидел в штабе на Первомайке и быстро рванул в сторону Бахмута". Аналитический отдел ГИ "Правое Дело" высчитал координаты штаба и сообщил ВСУ о месте постоянного базирования ПИК "Вагнер".

Следует заметить, что незадолго до этого пригожинские каналы заявляли о вероятном покушении на шефа "вагнеровцев".

За последний месяц три базы ППК "Вагнера" ​​были накрыты только на территории Луганской области – при чем "благодаря" самому Пригожину, который либо фотографировался на фоне казарм, либо раздавал полезные для ВСУ интервью. Это позволило идентифицировать локации расположения казарм ПВК "Вагнер". Обнародование подобной информации со стороны Пригожина следует рассматривать как контролируемый утечка информации. Речь идет о сознательном, согласованном с российскими спецслужбами, характере обнародования информации, которая имела целью "утилизацию" членов ППК "Вагнер" руками ВСУ.

Обращаю внимание, что противник намеренно размещает личный состав, военную инфраструктуру и технику в местах массового скопления гражданского населения, используя их как живой щит, исключая тем самым открытие возмездного огня со стороны ВСУ.

Напомним, в апреле месяце Пригожин "засветил" базу ППК "Вагнер" в оккупированном Первомайске, опубликовав соответствующее фото в сети "Вконтакте". Следует отметить, что вблизи места съемки Пригожина находилась логистическая база ППК "Вагнер". Координаты базы были переданы аналитическим отделом ГИ "Правое Дело" представителям разведобщества. ВСУ был нанесен точечный удар по местам концентрации тяжелой бронетехники и личного состава ППК "Вагнер".

В результате нанесения огневого удара по местам накопления живой силы противника было уничтожено несколько единиц техники ППК "Вагнер" и до 50 человек личного состава. Оккупационные власти вынуждены были признать факт уничтожения автотранспорта и личного состава захватчиков.

Дмитрий Снегирев