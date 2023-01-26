Идеолог Олесь Доний объяснил, что усвоение этики самоограничений – это путь к преодолению расточительности и незаконного обогащения во власти.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

«В Украине политика, к сожалению, часто и прежде всего становится средством ускоренного обогащения, а не внедрения идеалов. Беда в том, что украинская политическая элита не столь «антинародная», как у нас привыкли говорить, а очень народная: рожденные не в элитных династиях, а кровь от крови и плоть от плоти нашей нации», - отмечает Олесь Доний.

Как он рассказывает, все дело не в паре одиозных политиков, а в несколькосотлетней проблеме. В частности, эксперт говорит о Реформации Лютера, которая началась в Европе в 1517 году и не слишком задела Украину. По его словам, в протестантском мире нормой стала этика самоограничений, расписанная позже Максом Вебером, она повлияла на католицизм, он должен был пройти самоочищение во время Контрреформации. Зато православие, констатирует идеолог, моральная санация по поводу расточительства в определенной степени обошла стороной.

«Распространение этики самоограничения в Европе напрямую повлияло на благосостояние стран. Самые высокие показатели имеют европейские страны, где наиболее распространенной религией был протестантизм. Далее следуют бывшие католические страны, а вот беднейшими являются, как правило, страны с православным большинством. Концепция «25 ступеней к общественному счастью» учит: чтобы иметь силу воли не прибегать к искушениям власти, надо воспитывать в себе этику самоограничений», - объясняет Олесь Доний.

Итак, заключает эксперт, общество должно взять на самовооружение формулу самоограничения, только тогда мы избавимся от политиков и чиновников с огромным незаконным состоянием. То есть, подчеркивает он, прежде, чем менять психологию чиновников, нужно изменить собственную психологию, ведь каждый такой чиновник – порождение нашего общества.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Яли сообщил, что согласно сегодняшним трендам Украина получит вскоре от Запада и танки, и даже авиацию.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал, что концепция «25 ступенек к общественному счастью» учит нас, что каждая работа должна иметь достойную оплату.