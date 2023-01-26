В первую очередь, речь идет о предстоящей налоговой реформе, которая предполагает повышение налогообложения «вредных изделий» (таких как табак и алкоголь) соответственно среднеевропейским.

Налог на подакцизные товары – решение, имеющее потенциал для наполнения государственного бюджета, но есть «но»:

осуществление только безналичных расчетов за табачные и алкогольные изделия вызывают многие вопросы, в частности: не приведет ли это, наоборот, к увеличению доли нелегального обращения этих изделий?

С усилением или введением контроля появляются и контролирующие органы и альтернативные методы решения проблем, вставших перед недовольными бизнесом и потребителями.

С первым можно подвергнуться опасности посредством возникновения коррупционной составляющей, со вторым - очередей на кассах, создания множества счетов для различных видов расчетов и возможных материальных потерь.



Сейчас трудно рассматривать подобные инициативы, ведь у нас нет реальных цифр: потенциальная прибыль, потери, последствия. Предметные дискуссии возможны при рассмотрении комплексного решения, а не отдельных предложений. Сейчас будем отслеживать только общественный резонанс и реакцию рынка.

Автор: Павел Матияш, директор финансовой компании Activitis