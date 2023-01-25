Политолог-международник Максим Яли сообщил, что согласно сегодняшним трендам Украина получит скоро от Запада и танки, и даже авиацию.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

По словам эксперта, россия понимает, что предоставление Украине такой помощи закончится для нее поражением. Тем более, добавляет он, уже понятный тренд, как озвучил министр обороны Резников: следующий Рамштайн будет касаться предоставление авиации Украине. Также политолог добавляет, что уже есть информация о готовности Нидерландов передать нам F-16.

«Безусловно, эти тренды крайне положительны для нас и крайне негативны для россии. Они прекрасно осознают, что будет, когда мы все это получим, а я уверен, что мы это получим, и гораздо быстрее, чем мы на это рассчитываем и сейчас анализируем», - подчеркивает Максим Яли.

Как утверждает политолог, будет кардинальный перелом в военных действиях, если мы получим танки и авиацию, а с ними уже и деоккупируем украинские территории гораздо быстрее, с гораздо большими потерями для россии, что, безусловно, имеет огромные риски того, что путинский режим падет.

«Они, естественно, этого опасаются. Они прекрасно понимают, что на кону этой войны их личная участь, их семей, активов, все, что было нажито этим «непосильным» трудом за все эти десятилетия, все эти дворцы, заводы, пароходы, миллиардные счета», - констатирует Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Шейтельман сообщил сценарии окончания войны.

Также Politeka писала о том, почему ВСУ пришлось отойти от Соледара.