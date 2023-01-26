Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что в начале февраля на украинцев ждут какие-то события.
Об этом он рассказал на своем канале.
По словам политического деятеля, глава ЦРУ Бернс прилетел в Киев на встречу с Зеленским не просто для того, чтобы заявить о своей поддержке и даже не для того, чтобы рассказать о планах россии.
«Для этого есть закрытые каналы связи, по которым всегда можно поговорить. Но если главный разведчик США Бернс перелетает океан, чтобы встретиться с Президентом Зеленским, это значит, что есть определенная информация или от ЦРУ, или от президента США, которую нужно было передать лично, выслушать ответ, подискутировать», - сообщил Дмитрий Спивак.
Как отметил политический деятель, очень сложно сказать, какие данные передал Бернс или о чем предупредил Зеленского, поскольку такие визиты обычно засекречены и широко не освещаются.
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«Но мне кажется, что после этого визита начнут происходить какие-то события как во внешнеполитическом аспекте, так и на поле боя. Мне представляется, что в первых числах февраля начнут происходить какие-то события совокупно: и политического, и военного характера», - заявил Дмитрий Спивак.
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