Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что в Украине был открыт важный внутренний фронт.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам политического деятеля, в последнее время в Украине было принято много решений об отставках госслужащих, потому что был наконец-то открыт внутренний фронт. Как отметил Дмитрий Спивак, этот второй фронт должен быть беспощадным, должна начаться беспощадная борьба с теми, кто во время войны работает не на пользу Украины.

«Не надо ждать окончания войны, сегодня тот момент, когда надо очищать все коридоры власти от коррупционеров, очищать власть от кумовства и безразличия», - сообщил Дмитрий Спивак.

Дмитрий Спивак подчеркнул, что для Украины важна победа не только на внешнем фронте, но и на втором внутреннем фронте, поскольку именно от этого зависит то, получится ли у нас в будущем построить современное и конкурентноспособное государство.

«Всему же есть предел. И я считаю, что именно сегодня время для того, чтобы открыть второй фронт тотальной, жесткой борьбы с коррупцией, профнепригодностью и безнаказанностью», - заявил Дмитрий Спивак.

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