Политический философ Андрей Ермолаев объяснил, что путин и весь кремль – это приемники андроповщины, которые выросли на идеях этатизма и жесткого контроля любого инакомыслия.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Поколение, которое было воспитано и выращено, приемники андроповщины – это поколение совсем другого толка. Это поколение, которое выросло на идеях этатизма, презрения к политической деятельности, необходимости жесткого контроля над инакомыслием, на том, что только государство право», - рассказывает Андрей Ермолаев.

В частности, он говорит о составе правящей группы в кремле, которая, по сути, рулит экономикой, превратила в подручные средства все партийные структуры в российской госдуме. По словам философа, вся эта фсбшная группа, путин, патрушев, бортников – это поколение, которое росло на примитивном Андропове.

«Они далеки от социальных идеалов так же, как мы с вами от Луны, но зато они впитали в этой атмосфере, а этой подготовке, что государство – прежде всего, что государство и государственная власть – это ключ к господству и экономическому, и политическому, и геополитическому, что государство должно основываться на порядке и на жестком контроле, и что государство, которое они освоили, которое они представляют, имеют вечного врага, а его судьба – это вечная битва с возможным победным исходным», - объясняет Андрей Ермолаев.

Поэтому, констатирует гость программы, путин и весь его режим, начав полномасштабную войну против Украины, объявили, что идет вона вообще против всего коллективного Запада и она несет чуть ли не многовековой характер.

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