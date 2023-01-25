Национальная валюта, которая в течение года обладает такой интенсивной волатильностью как Биткоин, приведет к трудностям планирования и хеджирования.

Со своей стороны, стейблкоины и СВDC могут обеспечить эффективность платежей, стабильность регулирования, прозрачность аудита, снижение трансакционных издержек и расширенные возможности трансграничных переводов. Однако технология продолжает изучаться относительно потенциальных последствий и выгод для монетарной системы.

Философия Биткоина подразумевает отсутствие какой-либо зависимости от третьей стороны или посредников (государство, банки) путем участия всех желающих в эмиссии монет с получением вознаграждения. Выгодна ли такая модель современным крупным экономикам «от имени» государств? - вопрос риторический.

Как вариант, Биткоин может стать частью международных валютных резервов в качестве "цифрового золота" и использоваться для осуществления международных расчетов и платежей, покрытия дефицита: платежного баланса, стабилизации курса национальной валюты на международных рынках.

Автор: Илья Кошелев, руководитель проектов и программ ФК Activitis