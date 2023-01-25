Публицист Александр Новохатский сообщил, что рождение Украины, украинского государства произошло в муках и страданиях.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Несокрушимость, стойкость – это следствие существования воли. А вот осознание этой воли, работа с совестью, возможность выстраивать технические, формалистические инструменты взаимодействия с техническим, формалистическим украинским государством только сейчас начинает как-то выстраиваться», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, Майдан в 2014 году стал актом рождения украинского государства, которое только начинает выстраиваться. И это рождение, как отметил Александр Новохатский, происходило в муках, ощущениях, в крови.

«Это произошло рождение этой Украины, с которой мы сегодня полноценно имеем дело, потому что то сопротивление, которое оказывает народ Украины сегодня в условиях военной угрозы и военного конфликта, военного столкновения, я рассматриваю как продолжение того, что я видел в 2014 году» , – заявил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, военный с позывным «Стоун» рассказал о ситуации на фронте: «Бьем их с хорошим коллективом единомышленников, собратьев, верных друзей».

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил сценарии окончания войны: «Будет еще достаточно долго».





