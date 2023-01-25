Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал ситуацию с заместителем министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, пойманного на взятке.
Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
По словам эксперта, сегодня всем очень важно понять, что в Украине нет неприкосновенных людей. То есть, констатирует он, каждый может попасть в тюрьму, если нарушит украинское законодательство, независимо от того, какая у него фамилия или какую должность он занимает.
«Считаю, что борьба с коррупцией не может быть такой, что мы кого-то догоняем. Борьба с коррупцией должна быть постоянной и регулярной, даже превентивной. Отлично, что такое происходит», - подчеркивает Георгий Биркадзе.
Кстати, он напоминает, что президент уже давно начал борьбу с коррупцией в Украине и говорил, что, когда придет весна – будем сажать. Поэтому, отмечает эксперт, хотелось бы, чтобы такие посадки были постоянными, потому что коррупция в принципе не допустима, а во время войны тем более.
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Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, какие льготные условия будут предложены определенным странам в новом глобализированном мире.
Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, повлияет ли как-нибудь смерть Енина на международные судебные процессы Украины против москвы.