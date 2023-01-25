Идеолог Олесь Доний рассказал, что концепция «25 ступенек к общественному счастью» учитывает экономическую составляющую, а значит, учит нас, что каждая работа должна иметь достойную оплату.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Украинцы в массе своей работают в так называемой «серой зоне», значительная часть населения получает «прибыли» в конвертах, то есть не облагаемые налогами. К сожалению, иногда это касается даже официально признанных борцов с коррупцией», – констатирует Олесь Доний.

В то же время, массе украинцев, добавляет он, на работе платят такие деньги, что не могут гарантировать достойную жизнь. Все дело в том, объясняет эксперт, что на предыдущих этапах в украинской национальной идее не особо акцентировалось на экономической составляющей.

«Считали, что наличие самостоятельного украинского государства автоматически обеспечит социальное равенство. Поэтому бороться за язык, культуру, государство украинцы научились, а вот как только речь идет о повышении официальной зарплаты, украинцы не демонстрируют способности к борьбе. Оказывается, более легким путем получения зарплат является эмиграция», - отмечает Олесь Доний.

Следовательно, подчеркивает идеолог, украинцы должны бороться за свое право на достойную зарплату, этому нужно учиться, ведь любой их труд – интеллектуальный или физический – должен иметь достойную оплату. Как раз концепция «25 ступеней к общественному счастью», констатирует эксперт, учитывает эту экономическую составляющую, в частности, 12-ая ступень – «Учись получать достойную плату».

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, чем вреден олигархат и монополии для государства.

Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, что смерть путина не обязательно прекратит войну, но без этого она будет продолжаться еще долго.





