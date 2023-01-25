Военный с позывным «Стоун» сообщил, что украинские военные обеспечены гораздо лучше, чем россияне.
Об этом он рассказал на канале «КонъЮнктура LIBERTY».
«Война началась 24 февраля, вторая фаза, первая была в 2014 году. Вторая началась активно 24 февраля утром и для всех, а 25 я уже вступил в войну. И вот по сей день мы регулярно ездили на Восток, а сейчас уже не уезжаем отсюда, бьем здесь их с хорошим коллективом единомышленников, собратьев, верных друзей, которых знаю много лет», - сообщил военный.
По словам военного, на войне есть кому доверять, на кого положиться, от кого перенимать опыт, и это влияет на достижение общей победы. Как отметил «Стоун», все военные настроены на победу, боеприпасов всем хватает, еды и других необходимых вещей тоже достаточно.
«Мы очень хорошо обеспечены, гораздо лучше, чем те орки и те зеки, которые сюда прут в кольчугах», - заявил военный.
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