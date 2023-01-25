Боец ВСУ с позывным Пилот объяснил, что россия – это недоразвитая цивилизация, которая тянет всех пропасть, а потому наше задание сегодня – избавиться от этого гнета.
Об этом он рассказал на канале «Кон'Юнктура LIBERTY».
Как рассказывает военный, сначала он создал программу подготовки гранатометчиков в батальоне, потом в бригаде, а также договорился в интерактивных тирах проводить занятия по интуитивной скоростной стрельбе.
«В дальнейшем где-то 270 человек мы готовили 2 недели. Очень эффективной была программа, один человек даже хотел, чтобы ее научной работой сделали, но он, к сожалению, погиб, полковник, мой товарищ», - рассказывает Пилот.
По его словам, они находят позиции врага, используя дроны. Желательно, отмечает военный, и даже идеально, конечно, когда это во время посадки. Так что, констатирует он, ВСУ сегодня чистят нашу землю от российской нечисти, которая лезет сюда, как грязь.
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«Сегодня наша миссия – избавиться от многовекового гнета, который был у нашего народа от российской империи, от недоразвитой цивилизации, которая реально тянет всех назад, в пропасть», - заключает Пилот.
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