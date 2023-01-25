Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Напомню, что 13 декабря 2022 года так называемое парламентское большинство застройщиков из «Слуги народа», ОПЗЖ и К. 228 голосами приняло скандальный закон для бесконтрольного «большого строительства». Против этого выступили представители местного самоуправления, архитекторы и общественность, впоследствии призвавшие Президента ветировать этот Закон.

Официальный сайт ВР информирует, что этот Закон был подписан Председателем Верховной Рады 19 декабря 2022 года и до сих пор НЕ ПОЛУЧЕНА НИКАКАЯ реакция от Президента?!

Как известно, 94 статья Конституции прямо указывает, как должен действовать Глава Государства в этом случае:

«Закон подписывает председатель Верховной Рады Украины и безотлагательно направляет его Президенту Украины.

Президент Украины в течение пятнадцати дней после получения закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует его или возвращает закон с мотивированными и сформулированными предложениями Верховной Рады Украины для повторного рассмотрения.»

Я, конечно, не требую от ЗЕЛЕНСКОГО выполнить его публичное обещание:

«Если я когда-нибудь в жизни нарушу закон, я уйду сам».

Я требую по меньшей мере уважать нашу Конституцию, несмотря на военное положение, и ветировать (или подписать, если он на стороне застройщиков) этот Закон от объединенной строительной мафии.

Потому что создается впечатление, что кто-то украл или специально скрыл от Президента этот скандальный документ, чтобы переждать, когда о нем забудут.