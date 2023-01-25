Политолог Руслан Бизяев прокомментировал Всемирный экономический форум в Давосе и рассказал, какие льготные условия будут предложены определенным странам в новом глобализированном мире.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Всемирный экономический форум в Давосе. В отличие от предыдущих форумов, главной темой стали не климатические условия, не борьба с нищетой или другие социальные проекты. Главной темой стал так называемый процесс реглобализации», – отмечает Руслан Бизяев.

По словам эксперта, здесь есть принципиальное отличие от процесса новой глобализации, представленной на Всемирном экономическом форуме в Давосе, например, в 2020 году. В частности, объясняет он, если раньше речь шла о перезагрузке тождественной модели глобализации, то сейчас акценты изменились, приоритеты изменились.

«Теперь речь идет о том, что в новом мире, новом глобализированном мире, как видят его авторы концепции Клаус Шваб и те силы, которые за ним стоят, теперь глобализация будет для избранных. То есть не для всего мира, а для части мира. Речь идет об условном коллективном Западе и тех странах и правительствах, которые поддерживают общую концепцию нового мирового порядка, нового поворота влево, как когда-то писал Клаус Шваб», - объясняет Руслан Бизяев.

Как рассказывает политолог, говорится, что определенным странам, например, Китаю или Европейскому Союзу предложат льготные условия не равных партнеров, а льготные условия сюзеренов. То есть, продолжает он, сюзерен предлагает вассалам определенные условия: да, это уже не то, что раньше, но в любом случае для вас, уважаемые, это лучше, чем есть, соответственно, можно либо согласиться, либо согласиться по большей цене.

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