Аналитик и юрист Андрей Вигиринский сообщил, что на форуме в Давосе эксперты из разных стран обсуждают экономические вопросы.

Об этом он рассказал на канале «Легист».

«Каждая страна, представленная в Давосе, имеет группу экспертов. И эта группа экспертов опрашивается организаторами. Есть организаторы, потому что это не просто собрание людей где-то в определенном помещении. Каждый эксперт, каждая страна предлагает свое видение вызовов, которые будут стоять перед экономикой в краткосрочной перспективе и в долгосрочной», - сообщил Андрей Вигиринский.

По словам аналитика, все страны, которые собираются на форуме в Давосе, обсуждают вопросы, касающиеся мировой экономики. В частности, как отметил Андрей Вигиринский, там обсуждаются вопросы минимизации экономических потерь, диверсификация бизнеса и определение оптимальных мест для инвестирования.

«Формируется условный пул экспертов и пишется доклад, который предлагается к обсуждению, исходя из тех рисков, которые стоят перед экономиками», - заявил Андрей Вигиринский.

Как писала ранее Politeka, аналитик Андрей Вигиринский объяснил, какая ситуация сейчас с экспортом в Украине: «Дисбаланс в структуре».

Также Politeka сообщала, что аналитик Андрей Вигиринский сообщил, как потолок на нефть повлияет на бюджет россии: «Спад ВВП».





