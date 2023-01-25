Политический эксперт Олег Хомяк объяснил, что социальный контекст, в котором мы воспитывались, отпечатывается на человеке всю его последующую жизнь.
Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».
По словам эксперта, на каждого человека посажена структура, в которой он закостенел. То есть, констатирует он, не всегда то, что мы слышим, - это о мышлении, это о том, как влияет социальный контекст.
«Внутри этой системы он выглядит, типа он думает, потому что он говорит такие вещи, о которых пишут в журналах. Это имитация, потому что на самом деле на него это село. То есть эта пластилиновая масса закостенела под воздействием», - объясняет Олег Хомяк.
В частности, рассказывает он, если ты воспитывался в высокоинтеллектуальной среде в мирное время, когда был расцвет, то ты закостенеешь в более каком-то развитом варианте. Если же воспитание пришлось на эпоху распада, продолжает гость программы, то в голове будут какие-то поп-звезды и тому подобное, это тоже закостенело.
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«В этом личной заслуги человека нет. Просто вопрос в том, куда он попал», - подчеркивает Олег Хомяк.
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