Политический эксперт Олег Хомяк рассказал, что образование – это скорее формирование человека, а критическое мышление развивается в ходе дискуссии и спора.
Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».
«Действительно люди почему-то думают, что человек с высшим образованием – это человек с критическим мышлением. А мы наблюдаем, что это вообще не связанные вещи. Например, наше высшее образование, украинское, да и советское не предполагало никакого критического мышления. Буквальный смысл слова образование – тебя образовывают», - объясняет Олег Хомяк.
То есть, констатирует он, образование нас скорее формирует: в советское время из людей лепили советских граждан, в наше – формируют личностей под другую роль.
В пример обучению, которое действительно развивает критическое мышление, гость программы приводит гарвардские курсы справедливости 1980-ых годов на Ютубе из десятка занятий, которые проводятся как семинары. Как рассказывает эксперт, преподаватель описывает социальную ситуацию, а дальше вся группа участвует в дискуссии, высказывает мнения, а потом за них голосуют и аргументируют, спорят, доказывают свою правоту.
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«И самое неожиданное, чем заканчивается – ничем не заканчивается. Он говорит: «Мнения бывают вот такие, а вы сейчас увидели, как это бывает». А что с этим делать? А это уже будет зависеть от ваших целей, от вашей этики и так далее, задача – показать, как оно. Вот это критической мышление», - заключает Олег Хомяк.
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