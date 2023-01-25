Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что чем дольше длится война, тем меньше у россии шансов сохранить свои территории.

Об этом он рассказал на своем канале.

«У этой войны есть несколько окончаний. Война будет еще достаточно долго, но не обязательно, что будут идти военные действия. Мне кажется, что война не закончится полностью, для полного окончания нужно взять москву», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, не обязательно москву для полного окончания войны должна взять Украина. Как отметил Михаил Шейтельман, это могут быть войска НАТО, это могут быть российские оппозиционеры, либералы, которые захватят кремль. Вполне возможно, что сами же россияне выйдут на улицу и повалят путинский режим.

«Могут быть разные совершенно сценарии, поэтому нужно взять москву, чтобы война закончилась. Чем дольше будет длиться вся эта война, тем меньше вероятность у россии сохранить свои какие-то регионы», - заявил Михаил Шейтельман.

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