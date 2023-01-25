Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что россия, прежде чем использовать ядерное оружие, должна провести ядерные испытания.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Представьте распад Советского Союза, развал этой армии Советского Союза, когда из нее бежали все, кто мог и куда мог, прихватывая все, что могли унести. Вот в этот момент никто не следил за жесткими температурными режимами, режимами давления, влажности, которые полагается соблюдать в ядерных хранилищах», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, во времена распада СССР еще не было тех, кто думал воевать со своими соседями и использовать против них тактическое ядерной оружие. То есть за состоянием тактического ядерного оружия никто не следил, поэтому рф перед тем, как его использовать, должна как минимум провести ядерные испытания.

«Последние ядерные испытания были где-то в 1986 году, еще при СССР. И с тех пор никто ничего не испытывал, в каком оно состоянии – неизвестно. Так вот кремль ядерные испытания не проводит, потому что кремль сам сомневается, что эти испытания будут успешными», - заявил Александр Кочетков.

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