Доктор исторических наук Павел Гай-Нижник рассказал, что россияне – это квазинарод, которому нужна власть и община, а после войны с ними нужно будет работать так же, как с немцами после Второй мировой.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Вопрос не в путине, вопрос в том, что вся россия должна быть убита совсем. Совершенно идеологически перевоспитана. Практически нужно перепрограммировать мозги москалей, несмотря на то, либерал он или демократ», – заявляет Павел Гай-Нижник.

По словам гостя программы, мы воюем с квазинародом, склеенным из кучи азиатских и таких евроазиатских народцев, то есть его ментальность не подвержена индивидуальности, а их традиция – это сильная власть и община.

В то же время историк отмечает, что мечты о Зеленом Клине – это несколько лишнее, тем более, пока мы еще не освободили Мелитополь, но о том, что будет с россией после войны и как с ней работать, нужно думать уже и обсуждать это с западными союзниками.

«Даже в Германию после Второй мировой войны сколько было приложено усилий. Судили не просто Германию, судили отдельные организации, судили и запрещали идеологию, судили не самих преступников, а целую систему, людей водили на экскурсии в концлагеря, потому что не верили. Надо было ткнуть в трупа, в его лицо, чтобы он задумался. И все это требует и ресурсов, и воли», - заключает Павел Гай-Нижник.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что вертолет, на котором летели Монастырский и Енин, действительно мог быть неисправным.

Также Politeka писала о том, что Гай-Нижник объяснил, что от исхода российско-украинской войны будет зависеть дальнейшее развитие событий в мире.