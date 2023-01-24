Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, повлияет ли как-то смерть Енина на международные судебные процессы Украины против москвы, которые он во многом координировал.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Это действительно так, но, кроме полиции, более 20 государств сейчас помогают нам сегодня в следственных действиях по государстве-террористу», - отмечает Георгий Биркадзе.

В то же время, он напоминает, что в этом направлении работает не только полиция, но и прокуратура, Министерство юстиции. Следовательно, констатирует эксперт, нельзя сказать, что этот процесс не будет работать, хотя действительно потеря Енина ощутима.

Относительно назначения нового главы МВД, рассуждает он, возможно, это будет человек из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности или из Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, а тогда Клименко будет первым заместителем. В то же время эксперт отмечает, что найти лучшего человека на эту должность, чем Монастырский, будет сложно.

«Поэтому нужно нам сегодня дождаться, думаю, 1-3 точно есть в Верховной Раде, кого можно будет предложить. Главное, чтобы этот человек был профессиональным и не коррумпированным. А такой человек, я думаю, в нашем государстве есть», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Павел Гай-Нижник заявил, что Украине просто нужно совершить квантовый скачок в своем развитии.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал трагедию в Броварах.