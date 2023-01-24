Экономист Юлия Глушко сообщила, что необходимо сделать перераспределение денег между разными областями Украины.

Об этом она рассказала на канале Павла Себастьяновича.

«Я предлагаю определить ранг тех товаров, которые сейчас могут быть закуплены, и пересмотреть балансировку между тыловыми нашими областями, например, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой и т.п., и просто снизить их бюджеты. А куда бы пошли тогда их бюджеты? – заявила Юлия Глушко.

По словам экономиста, деньги из бюджетов этих областей должны пойти в те области, которые сейчас у границы, на линии фронта. Кроме того, как отметила Юлия Глушко, необходимо пересмотреть расход областных бюджетов. Например, если осуществляется какая-либо закупка районной администрацией, то цена должна быть четко доказана и аргументирована.

«Они должны иметь какой-то документ, согласно которому каждая тысяча, израсходованная во время войны поверх рыночной цены, должна быть аналитически сформирована или доказана. Они должны доказать эту смету, что это ценообразование, которым они закрывают этот лот, имеет какие-то правовые основы», - сообщила Юлия Глушко.

Как писала ранее Politeka, Павел Себастьянович рассказал о преимуществах и недостатках НДС для предприятий: «Небольшая нагрузка».

Также Politeka сообщала, что Павел Себастьянович объяснил, почему ситуация с нелегальной продажей в Украине только ухудшается: «Проблема не решается».