Доктор исторических наук Павел Гай-Нижник объяснил, что украинская диаспора в других странах – это наша 5-я сила, а во время войны государство тем более должно с ней работать.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Вообще с диаспорой нужно коммуницировать. Все умные государства и правительства давно пользуются своей 5-й силой, этой мягкой силой в других государствах. Украина не пользуется даже западной диаспорой. Все, что мы видим от нашей западной диаспоры, – это ее собственная инициатива. Украинское государство не работает в этих странах с украинской диаспорой, уже не говоря о Южной Америке и так далее», - отмечает Павел Гай-Нижник.

По его словам, это означает, что власть не мыслит государственно. По мнению эксперта, когда мы говорим о нашей победе и пытаемся донести это до Запада, нужно учитывать как раз этот кластер – украинскую диаспору.

«Когда ставим эту цель, мы должны поступать так, как требует современный мир. А современный мир позволяет действовать, потому что есть Интернет. Мы должны сохранять эту диаспору, просить их даже сейчас не засвечиваться», – рассуждает Павел Гай-Нижник.

В частности, отмечает гость программы, следует через интернет, спецслужбы и кибервойска работать с диаспорой, чтобы не засвечивать общины или отдельных граждан, сохраняя их потенцию и возможное использование в будущем, стимулируя их как украинскую взрывчатку в российском обществе.

Как сообщала Politeka, Гай-Нижник объяснил, что от исхода российско-украинской войны будет зависеть дальнейшее развитие событий в мире.

Также Politeka писала о том, что Гай-Нижник объяснил, какой должна быть украинская элита.





