По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки в Херсонской области враг вел массированные обстрелы из РСЗО населенный пункт Антоновка и города Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса. За прошедшие сутки наши защитники сбили 2 вражеских самолета Су-25; вертолет Ка-52; беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

В связи с успешным продвижением ВСУ на юге нашей страны, армия РФ в течение последнего месяца активно создавала новые оборонительные укрепления на севере оккупированного Крыма: враг ведет инженерно-фортификационные работы в 10 км от админграницы с Херсонской областью. Новая линия обороны построена россиянами к югу от города Армянск, сразу за селом Суворово.

Россияне понимают, что дальнейшее содержание левобережья Херсонщины достаточно проблематично для них. Последний пакет военно-технической помощи со стороны США предусматривает предоставление Украине наступательных видов оружия, что вызывает значительную обеспокоенность у врага. Речь идет о ракетах GLSDB с дальностью поражения до 150 км и противорадиолокационных ракетах для подавления систем ПВО РФ. Такое оружие позволит Украине получить господствующее положение не только в момент нанесения ударов по местам скопления кафиров, но и фактической нейтрализации российской системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Россияне понимают, что их будут расстреливать как в тире, и дальнейшее их пребывание на левом берегу Херсонщины, который географически значительно ниже правого берега Днепра, контролируемого ВСУ – для них станет настоящей игрой в российскую рулетку: прилетит или не прилетит. Как показывает практика, прилетает достаточно серьезно.

В противоположность Западу в отношении так называемых «красных линий» и возможного ядерного сценария со стороны РФ Украина четко и настойчиво отстаивает собственное видение дальнейшего хода военной кампании и деоккупации всех украинских областей в пределах границы 1991 года.

Оккупационные власти понимают, что после деоккупации Запорожской области, украинские военные выходят в Крым, ведь после освобождения Запорожья, российская группировка на левом берегу Днепра оказывается в ловушке, из которой не будет возможности перебраться даже на полуостров, что является абсолютной катастрофой для врага.

Показательны не только вырытые оккупантами траншеи по Армянску, но и фортификационные работы, которые сейчас проводятся в Джанкое, что говорит о серьезных опасениях среди россиян относительно дальнейшего контрнаступления ВСУ.

Следует говорить о нескольких линиях обороны: первая находится в районе самого Армянска, она находится со стороны перешейка и глубоко вынесена в сторону, а вторая – за ним. В настоящее время фортификационные работы проводятся также в районе Джанкоя, что является показателем, ведь это основная военная база РФ, являющаяся одним из основных ключевых элементов военной инфраструктуры оккупантов на полуострове. Поэтому стоит обратить внимание не только на Армянск, но и на временно оккупированный Джанкой.

Сейчас на территории оккупированного Крыма нет никаких признаков размещения ядерного оружия, поэтому все заявления россиян относительно использования ядерных боеголовок – это элемент дезинформации и военно-политического давления.

Так оккупационные власти пытаются покинуть статус временного оккупированного Крыма и сделать его исключительно российским. Похоже происходит в Запорожье, где оккупанты строят так называемые защитные сооружения над АЭС: практической пользы от них никакой.

Соответственно, очередной российский коррупционный проект, который к тому же используется как информационное оружие, где пытаются показать в невыгодном свете украинскую сторону и использовать это как элемент военно-политического давления.

Дмитрий Снегирев