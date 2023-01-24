Идеолог Олесь Доний рассказал, что согласно 10-й ступени к общественному счастью украинцы должны уничтожить олигархат и монополии, если хотят стать состоятельной нацией.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В 1980-90-х годах, вынужден заметить, что замечательный светлый романтизм нашей среды не позволил, к сожалению, увидеть, как политическая монополия компартии переросла в монополию крупного капитала», - отмечает Олесь Доний.

Как он объясняет, большой капитал в нашем государстве обязан своим существованием номенклатуре партии, комсомола, КГБ и позже криминалитета. А монополизация финансовых потоков, констатирует эксперт, привела к монополизации политической системы, поэтому у нас мало шансов стать действительно богатой нацией при наличии олигархата.

«Убирать систему олигархата не означает только отодвинуть от средств власти и медиа десяток самых богатых и одиозных персонажей, что само по себе, конечно, является правильным шагом. Если их просто подвинуть, то на их изменение при существующей системе монополизированной экономики и политики просто придет десяток других», – объясняет Олесь Доний.

Итак, подытоживает идеолог, концепция «25 ступеней к общественному счастью» предлагает 10-ю ступень – «Содействуй конкуренции, а не монополии», то есть олигархат нужно преодолеть, а политическую и экономическую систему – демонополизировать.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что сегодня Украине нужен прорыв на идейном уровне.

Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, зачем нам толерантность.





