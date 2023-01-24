Последние изменения Закона о легализации (ссылка на закон) касаются каждого юридического лица и их конечных бенефициаров и достойны внимания, так как могут привести к штрафным санкциям (до 340 тысяч грн).

Юридическое лицо обязано каждый год подтверждать сведения о конечных владельцах. Изменения же не снимают обязательств, но совершенствуют саму процедуру:

Ранее законодательство не предусматривало откуда у юрлица должна появиться информация о КБВ и что делать в случае отсутствия. Особенно это касалось юрлиц со сложной структурой собственности.

Новации предусматривают предоставление юрлицу информации самими учредителями/участниками и бенефициарами (это касается и изменений структуры собственности).

Кто же проверяет подлинность?

Теперь к перечню присоединились, в частности, СПФМ, органы государственной власти и правоохранительные органы.

Важным моментом новаций закона также следующее:

Государственный регистратор будет иметь право требовать от физ и юрлиц информации, доступа к помещениям, осматривать вещи и документы по местонахождению юрлица.

Кто не подпадает под требования по КБУ?

Это политические партии, профессиональные и творческие союзы, адвокатские объединения и бюро, нотариальные организации, органы государственные и местного самоуправления, публичные компании (публичное акционерное общество), коммунальные предприятия, жилищные и сельскохозяйственные кооперативы.

Совет бизнеса: обязательно определять ответственные за мониторинг информации о КБВ, налагать коммуникацию с учредителями, получать необходимые документы, следить за изменениями в законодательстве и своевременно выполнять требования.

Автор Инна Завадская Activitis