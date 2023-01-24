Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал виляния канцлера Германии по поводу поставки Украине танков «Леопард» и нашел ответ в Ветхом Завете.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, история с немецкими танками «Леопард» явно затянулась и удивительно то, что риторика Шольца по поводу причин, по которым Германия не может их поставить Украине, меняется каждый день. А тем временем, напоминает он, на прошлой неделе Арестович зачитал огромный список того, какие страны что нам поставят, там в том числе есть и британские танки, там, похоже, уже за 1 тысячу единиц бронетехники, но по прежнему там нет этих самых «Леопардов».

«Германия все еще раздумывает. Мы знаем давно, что Германия – страна философов, а философам надо долго думать. И вот таким философом выступил на прошлой неделе Канцлер Шольц», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, он уже начал искать какие-то теории заговора, почему же Шольц так уперся с этими «Леопардами». Эксперт подумал, возможно, нужно искать какие-то исторические причины, и он нашел ответ в книге пророка Исаии из Ветхого Завета.

«Там говорится, что, когда погибнет Ассирийская империя (сами понимаете намек сейчас), тогда и наступят мир и благоденствие. И описано там все совершенно точно: волк будет жить вместе с ягненком, леопард ляжет рядом с козленком, теленок и лев будут вместе пастись и дитя поведет их. То есть здесь везде все должны быть в паре, каждой твари по паре. И Шольц решил, что «Леопард» должен быть вместе с «Абрамсом», тогда наступит какая-то мировая гармония», - заключает Михаил Шейтельман.

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