Военный Святослав Дубина сообщил, что необходимо уничтожить террористов, которые выпустили ракету по дому в Днепре.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Людей, который осуществляли этот теракт (в Днепре – Ред.), тоже установили. Там 44 человека, которые участвовали в террористическом акте. Известно, кто программировал ракету, кто заправлял самолет, кто обслуживал этот самолет, кто садился в самолет, кто давал команду. То есть все эти люди установлены», - заявил Святослав Дубина.
По словам военного, все эти люди прекрасно понимали, куда летит ракета и какими будут последствия этого ракетного удара. Как подчеркнул Святослав Дубина, безнаказанность порождает террористов, поэтому задача украинской контрразведки сейчас – устанавливать и ликвидировать российских террористов.
«Если до следующего обстрела не будут уничтожены люди, которые обстреливали сейчас, то эти обстрелы будут продолжаться, мирные жители будут страдать», - заявил Святослав Дубина.
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