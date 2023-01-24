Доктор исторических наук Павел Гай-Нижник объяснил, какой должна быть украинская элита, и отметил, что сегодня как раз время для того, чтобы подготовить почву для изменения существующей матрицы.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Верховкой общества, проводом нации должны быть лучшие люди из ученых, лучшие люди из национально сознательного честного бизнеса, лучшие люди из политиков, которые преданы своей идее и не работают на себя. Мы говорим о том, как хотелось бы», - объясняет Павел Гай-Нижник.

В этом контексте, отмечает он, важно смотреть на создание говорящих голов, которые на самом деле не являются самостоятельными головами. То есть, констатирует эксперт, речь идет об иллюзии руководства, заменах, подменах понятий и подменах людей. Следовательно, утверждает он, именно поэтому просвещение – важная вещь, чтобы люди могли это все различать.

Сейчас же, уверен гость программы, у нас нет элиты, есть только ее фрагменты. В то же время псевдоэлита, отмечает он, за это время создала лабиринт ловушки для умных и творческих, в том числе из-за препятствий избирательного права и пирамидальной системы партий.

«Поэтому нам не нужно делать реформы в определенной отрасли, нам нужно разрушить это самим изнутри. И время, пока идет война, идеально для подготовки новой почвы, чтобы заменить матрицу», - заключает Павел Гай-Нижник.

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