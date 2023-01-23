Публицист Александр Новохатский сообщил, что россия пытается избавиться от людей, которые могут представлять для нее угрозу.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

По словам Александра Новохатского, россия, вероятно, ведет в течение длительного времени бои у Бахмута и Соледара, бросает туда значительные ресурсы, в том числе жертвует тысячи своих военных ради этих городов, не просто так. Как отметил публицист, кремль пытается стянуть туда как можно больше сил ВСУ, чтобы начать наступление на других направлениях.

«Вторая версия касается того, что таким образом идет утилизация людей, являющихся фоном нестабильности, беспокойства в россии. Дело в том, что прогнозы о том, что россия будет дробиться, разваливаться или будет переживать смутное время, не только мы пишем и не только мы читаем», - сообщил Александр Новохатский.

Как отметил публицист, россия также знает об угрозе своего распада и прекрасно осознает, кто на это способен, поэтому пытается благодаря войне избавиться от этих людей.

«В россии, как и у всех нормальных людоедов принято, если есть какая-то угроза от какого-то человеческого образования, то надо где-то уничтожить их», - добавил Александр Новохатский.

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