Доктор исторических наук Павел Гай-Нижник объяснил, что российско-украинская война – это не просто локальный конфликт, от ее результата будет зависеть дальнейшее развитие событий в мире.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам гостя программы, российско-украинская война не отделена от остальных мировых процессов, продолжается перераспределение сфер влияния в мире, а становление новой системы безопасности началось уже давно. В частности, он говорит о ряде событий в Центральной Азии, Курдистане, на границе Турции и Ирака, на Кавказе, в Афганистане – это все единственный Шелковый путь.

«Один из объектов при распределении мировых влияний – мы, которые тоже стоим на этом пути. Поэтому говорить о том, что это только российско-украинская война – не совсем правильно. Мы одна из горячих точек, но мы и один из элементов мирового перераспределения», – подчеркивает Павел Гай-Нижник.

То есть, объясняет он, речь идет не только о существовании украинского государства или украинской нации, но и о том, что за россией стоит Китай со своим рынком и товарами. А поглощение европейского рынка этой волной, предупреждает эксперт, приведет к коллапсу Западной цивилизационно-экономической системы. Украина же, добавляет он, сдерживает это перераспределение евразийских сфер.

«От того, как закончится эта война, в том числе не только вооруженно, но и следствием для россии, многое повлияет на то, как будут развиваться дальнейшие события в мире», - заключает Павел Гай-Нижник.

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