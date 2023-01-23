Идеолог Олесь Доний рассказал, что толерантность – это не только принятие национальных меньшинств и ЛГБТ, но и взаимоуважение ко всем группам и категориям населения.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Соединиться со странами евроатлантической цивилизации без осознания необходимости толерантности, то есть терпимости и взаимоуважения, невозможно», - подчеркивает Олесь Доний.

Прежде всего он отмечает, что понятие толерантности не ограничивается терпимым отношением к национальным меньшинствам и ЛГБТ-сообществу. По словам идеолога, речь идет также о взаимном уважении ко всем: мужчинам, женщинам, детям, старшим и людям с особыми потребностями. То есть, констатирует он, толерантный мир комфортен для всех и добр для каждого.

«В то же время, толерантность нигде не является и не будет безграничной. В том числе и в странах Запада. Нынешние прогрессивные цивилизации, к счастью, не терпят каннибализм или садистов. Мы не можем, не должны и не будем и терпеть российских фашистов», - утверждает Олесь Доний.

Как объясняет идеолог, согласно концепции «25 ступеней к общественному счастью» нам нужно еще учиться толерантности, а также определять ее пределы. Именно поэтому, добавляет он, речь идет не о том, чтобы быть толерантным, ведь нельзя быть таким абсолютно ко всему, а о том, чтобы учиться быть таким.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, на каких началах нужно строить украинское общество.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал, чего не хватило предварительным этапам украинской национальной идеи.