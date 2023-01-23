Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что к танкам Leopard идет много запчастей, поэтому будет возможность оперативно их чинить.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Для меня звучит примерно так, что да, будут вам танки, но тогда, когда вы начнете наступать на россиян или отобьете сначала их контрнаступление, а потом, значит, сами пойдете. Но я думаю, будут у нас Leopard», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, Украина сейчас просит у западных партнеров эти танки, потому что их много – около 3000 танков в 15 странах. К тому же, как подчеркнул Борис Тизенгаузен, есть много запчастей к этим танкам. Это важно, поскольку во время поставок вооружения важно не только оружие, но и рембазы, где можно будет быстро эту технику чинить.

«К тому же, Leopard разрабатывался как раз во время Холодной войны как противник советских танков, большинство из которых сейчас на вооружении российской федерации. Поэтому вот почему мы просим Leopard», - заявил Борис Тизенгаузен.

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