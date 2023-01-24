Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что вертолет, на котором летели Монастырский и Енин, действительно мог быть неисправным.
Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
«Я бы не хотел пока ничего говорить, но считаю, что они ошиблись. Почему нужно было лететь через город, я откровенно не понимаю. Потому что можно было облетать город. Это первое. Второе – говорят, очень много процентов, что вертолет был технически неисправен», - отмечает Георгий Биркадзе.
Как он рассказывает, эти вертолеты купили в 2018 году и по поводу них было очень много журналистских расследований.
«Можем привести пример, что страна-террорист №1, российская федерация, также выпускает самолеты Superjet и очень многие из них также падают. И хочу напомнить, что этот самолет упал, когда они совершали с экипажем облет, показывали потенциальным клиентам, этот самолет разбился. И очень много этих Superjet разбилось», – рассказывает Георгий Биркадзе.
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Следовательно, заключает он, эти вертолеты имеют такую же проблематику, а следовательно и можно допустить, что катастрофа произошла по техническим причинам.
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