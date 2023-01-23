Доктор исторических наук Павел Гай-Нижник объяснил, что российско-украинская война – не последняя в истории, в будущем нужно готовиться к бактериологическим войнам, войнам за чистую питьевую воду и т.д.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как отмечает эксперт, путин откровенно показал далеко идущие планы – это ультиматумы в отношении НАТО. То есть, констатирует он, Украина была лишь этапом, ее должны были поглотить и дальше события развивались бы еще трагичнее, если бы мы не остановили это.

«Но на самом деле уже сейчас нужно думать о других вызовах, потому что мир настолько уменьшился не в математическом плане, а в визуальном плане, и мировые угрозы настолько увеличились, что Украине просто нужно совершить квантовый скачок в своем развитии. Потому что мы можем быть поглощены будущим и без войны», – утверждает Павел Гай-Нижник.

В частности, отмечает гость программы, речь идет о глобальных катаклизмах. По его словам, следующие войны будут не только роботизированными и беспилотниками, будут и бактериологические войны, войны за чистую питьевую воду, потому что сейчас есть регионы, где бутилированная питьевая вода стоит дороже нефти.

«Украина имеет гидрозапасы и это означает, возникнет вопрос, способны ли мы будем сохранить и распорядиться этим гидрозапасом, в частности, относительно чистой. Потому что иметь просто пресную воду мало, она дорога, чтобы переоборудовать ее в питьевую. Борьба за чистую питьевую воду будет велика, и те, кто будут доминировать в этой сфере, могут манипулировать общественностью и социально-политическим положением в других странах», - предупреждает Павел Гай-Нижник.

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