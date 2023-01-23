Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что министерство обороны рф готовится к атаке Пригожина и его армии.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Видеть здание министерства обороны в центре москвы, на крыше которого стоит система противовоздушной обороны, приятно. Но я так подумал, что они не нас боятся. Говорят, что это потому, что Запад нам поставит вот эти современные ракеты, а еще потому, что Украина разработала современные дроны» - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, есть версия, что россияне установили ПВО, потому что боятся, что Украина начнет бомбить москву. Но, как отметил Михаил Шейтельман, скорее всего кремль опасается не ударов Украины, а атаки Пригожина. Они защищают важные объекты в москве от армии ЧВК «Вагнер».

«Министерство обороны рф воюет не только с Украиной, но и с Пригожиным и его ЧВК «Вагнер», они готовятся к этой войне. У ЧВК «Вагнер» есть ракеты, есть своя авиация, это официально сообщил Пригожин», - заявил Михаил Шейтельман.

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