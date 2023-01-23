Идеолог Олесь Доний объяснил, что сегодня Украине нужен прорыв на идейном уровне, поскольку на этом основывается и дальнейший научно-технический прогресс.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В 1980-х годах наше отставание от Польши, Чехии было всего на 1 год. У них Бархатная революция была в 1989 году, в Праге, падение Берлинской стены в Германии, в Польше. У нас та же революция была в 1990 году. То есть студенческая Революция на граните – это наша Бархатная революция. Год разницы», – отмечает Олесь Доний.

А дальше, констатирует он, отставание Украины от Западной Европы усилилось до того, что начало измеряться в 20-30 лет. К тому же российская агрессия, отмечает идеолог, уничтожает Украину и способствует еще большему отставанию, по крайней мере, на технологическом уровне.

«Прорыв может быть, как, например, в Финляндии, на идейном уровне. Прогресс в науке, технологии, технике основывается прежде всего на идее. Я начал анализировать, где у нас есть успешные вещи, что нам нужно брать с предыдущих этапов своей национальной идеи, а где у нас есть проколы, где у нас есть отставание», – рассказывает Олесь Доний.

Как выяснилось, отмечает идеолог, мы отстаем от развитых европейских стран на 100 или даже 505 лет по определенным параметрам. По его словам, это началось еще с мировоззренческой Реформации Лютера. В это время, утверждает эксперт, появились основы дальнейшего идейного успеха и прогресса Северной Европы в плане технологий.

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