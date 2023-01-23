Около 800 тысяч гривен нарушители уплатили в течение недели за нарушение требований природоохранного законодательства.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции

Следовательно, на прошлой неделе с 13 по 19 января территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 52 природоохранных мероприятия и составлено 96 протоколов об административных правонарушениях.

В настоящее время за нарушение требований природоохранного законодательства инспекторами рассчитаны убытки, нанесенные окружающей среде на сумму 818 тыс. гривен. В частности, нарушители в государственный бюджет уплатили в добровольном и принудительном порядке ущерб на сумму 789 тыс. гривен и 34 тысяч гривен наложенных штрафных санкций.

Следует отметить, что с целью прекращения негативного влияния на окружающую среду при осуществлении производственной деятельности, по исковым заявлениям Инспекций Полесского и Приднепровского округов, решениями суда ограничена (приостановлена) деятельность двух субъектов хозяйствования.