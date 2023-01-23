В Украине положения закона об открытом банкинге вступят в силу в августе 2025 года. Что это значит?

Open banking обязывает банки предоставлять доступ к данным (счета, финансовая информация) своим клиентам другим поставщикам платежных услуг. Таким образом, стороны будут иметь возможность обмениваться клиентской информацией и даже в режиме реального времени, рассматривая сервис доступа к интегрированной платежной информации. Такой сервис будет предоставлять клиентам доступ к своим же счетам.

В то же время, open banking не является концом банковской тайны, наоборот, обеспечивая большую прозрачность оказанных услуг.

Доступ к счетам раскрывается только с согласия самих клиентов банка и с учетом обязательной авторизации всех сторон.



Автор Елена Маричева Activitis