Блогерша и расследователь Ирина Гриб в своем авторском канале высказала удивление, что некоторым сомнительным личностям не помеха ни война, ни санкции.

Об этом пишет портал Акценты.

Они продолжают успешно работать в стране даже после лишения гражданства. Во время войны, возможно, даже меньше привлекая внимания к своей деятельности.

"Санкции, лишение гражданства, война - ничего не может помешать одесскому «королю контрабанды» Вадиму Альперину вести бизнес. Сегодня (21 января - ред.) на таможенном пункте Лески Одесский БЭБ и таможня тормознули фуру с китайским товаром. И вроде бы ничего особенного. Но, речь идет об ООО «Елджей Трейд Групп Юа», компании аффилированной Альперину. Суть в том, Альперин раздает мелким коммерсантам свои левые предприятия. На эти компании растамаживают товар, а потом продают за наличку, увеличивая налоговый кредит. Дальше этот кредит продают реальному сектору для минимизации налогов и списанию своих обязательств. По этой компании заблокировали уже 20 млн лимита. Таможенники подконтрольные Альперину в шоке. Неудобно получилось. Тормознули все действия до понедельника. Ждут указаний", – пишет журналистка и блогерша Ирина Гриб в своем телеграм канале.