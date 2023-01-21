Политолог Руслан Бизяев прокомментировал события на бахмутском направлении и рассказал, в чем состоит цель противника и какая стратегия обороны сейчас у Украины.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Цель противника – это выйти на краматорско-славянское направление, на краматорско-славянский узел. Окружить его и после этого провести штурм. Без этого все военные движения не этой дуге не имеют оперативного смысла», - утверждает Руслан Бизяев.

Тем не менее, констатирует он, сразу встанет вопрос, насколько хватит сил и насколько хватит тактического и стратегического умения это сделать, потому что хотеть и мочь – это не всегда тождественные понятия.

К тому же, добавляет эксперт, значение этих боев приобрело еще и политический характер, а как мы помним, стратегия – это служанка политики. Поэтому, убежден он, понятно, что и Украина, и россия будут максимально стараться сконцентрировать все боеспособные части на этом направлении, а мы будем наблюдать серию наступательных, контрнаступательных, оборонительных боев и так далее.

«Насколько я понимаю, сейчас стратегия Украины на данном направлении – это эластичная оборона. Цели же россии же в этом смысле понятны, исходя из того, что мы видим, исходя из того, что мы понимаем, то есть это выход на административные границы Донецкой области. Ключевым моментом будет являться именно Славянск и Краматорск», - заключает Руслан Бизяев.

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