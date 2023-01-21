Американский военный Гарри Табах сообщил, что должны состояться переговоры после войны на условиях Украины.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Переговоры должны быть на условиях Украины. То есть, когда страна сдается, когда страна объявляет капитуляцию, — это тоже переговоры. Поэтому мы будем ожидать переговоров Украины, когда она будет принимать капитуляцию москвы», - сообщил Гарри Табах.

По словами американского военного, эти переговоры между Украиной и россией нужны, чтобы закрепить условия, которые диктует страна-победитель. То есть, как отметил Гарри Табах, необходимо закрепить полное освобождение украинских территорий от врага и восстановление границ 1991 года.

«И должно быть наказание виновных, наказание преступников военных и репарации пострадавшим, Украине», - добавил Гарри Табах.

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