Идеолог Олесь Доний объяснил, что собственное государство – это не цель нашей борьбы, а лишь средство для дальнейшего создания условий для счастья каждого гражданина.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Предыдущие этапы (ред. – украинской национальной идеи) ставили во главу угла борьбу украинца ради государства. Сначала не было осознания необходимости на романтическом этапе, потом пришло осознание необходимости наличия, но еще без видения, как ее можно получить, потом уже пошла борьба за государство. Я же задаю вопрос, что государство – это не цель, а средство», - объясняет Олесь Доний.

В частности, он задает вопрос о том, какова цель существования нашего государства, зачем мы за нее боролись, зачем вообще была эта борьба? А после этого, добавляет идеолог, стоит задуматься над тем, хотим ли мы государство, в котором пенсионеры не получают достаточного обеспечения, студенты едут учиться за границу и никто не чувствует себя в безопасности.

«У нас должна быть защита. Государство – это механизм защиты граждан, безопасность. Что должно быть в пределах этой защиты? Условия создания счастья для каждого украинца и каждой украинки», - подчеркивает Олесь Доний.

Как он объясняет, чувство счастья индивидуально, его нельзя навязывать, поскольку преимущественно это вообще нечто мгновенное: ребенок в роддоме, защита научной работы, первый поцелуй. Другое дело, констатирует идеолог, это создать условия для счастья, создать условия для сохранения природы, для системы здравоохранения и т.д.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, почему Украина еще не достигла демократии уровня Западной Европы.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал о том, чего не хватает украинской национальной идее.